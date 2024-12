Memphis celebra ‘noite mágica’: ‘Tenho muito mais a dar para o Corinthians’

Na saída do campo na vitória do Corinthians, Memphis Depay celebrou o resultado e elogiou a atuação do time, ressaltando a importância dos três pontos nesse momento do Brasileirão. O Alvinegro bateu o Bahia por 3 a 0, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

- Hoje foi um jogo importante para a gente porque estávamos disputando uma posição. Nós começamos "ok", mas, depois do jogo, começamos a pegar mais o jogo. Faz muito tempo que eu não consigo um hat-trick, mas acho que, como um time, você precisa construir confiança, especialmente nos jogos em casa. É bom para ver que mantemos a calma.

➡️ Corinthians vence o Bahia com brilho de Memphis e se aproxima da Libertadores

Com dois gols de Memphis e um de Yuri Alberto, o 3 a 0 não é o teto para o Holandês. O atacante afirmou que o Timão ainda pode mostrar mais.

- Hoje o time estáva muito sólido, como na defesa, André, Gustavo. Eles estavam muito sólidos, e isso dá confiança para os jogadores. Eu acho que ainda podemos melhorar, eu ainda posso melhorar. Tenho muito mais para dar para esse time, mas é isso. Hoje foi uma noite mágica, mas ainda temos mais um jogo e eu estou feliz de jogar.

continua após a publicidade

Na torcida pelo Palmeiras?

Com o triunfo, o Timão pode garantir matematicamente a vaga na Libertadores nesta quarta-feira (4). Caso o Cruzeiro seja derrotado pelo Palmeiras, às 21h30m (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, o Corinthians estará garantido na fase preliminar 2 da próxima edição da competição continental.

O que vem por aí para Memphis e Corinthians?

O Timão volta a entrar em campo no próximo domingo (8), na última rodada do Brasileirão, que terá todas as partidas realizadas de maneira simultânea. O Corinthians encara o Grêmio, em Porto Alegre, às 16h (de Brasília).

continua após a publicidade