Ramón Díaz poupa medalhões contra o Água Santa; veja a escalação do Corinthians

Nesta quarta-feira (22), o Corinthians enfrenta o Água Santa pela terceira rodada do Paulistão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O treinador do Timão, Ramón Díaz, promoveu mais uma vez um rodízio entre os jogadores que iniciam a partida como titulares.

Visando ter força máxima contra o São Paulo, no domingo (26), o técnico argentino escolheu dar chances aos jogadores que se destacaram na vitória sobre o RB Bragantino por 2 a 1, na última quinta-feira (16), na estreia do Paulistão.

Talles Magno, que marcou dois gols na competição, retorna ao time titular. A novidade no ataque é Pedro Raul. O centroavante deixou o dele na vitória contra o RB Bragantino quando entrou no decorrer do jogo na vaga do espanhol Héctor Hernández.

Talles Magno será titular do Corinthians nesta quarta-feira (22) (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Na defesa, Félix Torres fará a sua estreia na temporada. O companheiro de zaga do equatoriano será João Pedro, a terceira partida como titular do jovem. Na lateral-esquerda, Hugo volta a ser titular do Corinthians.

A equipe do Timão entra em campo com: Matheus Donelli; Léo Mana, Félix Torres, João Pedro e Hugo; José Martínez, Alex Santana, Charles e Igor Coronado; Talles Magno e Pedro Raul.

Treinado por Marcelo Cabo, o Água Santa entra em campo com: Ygor Vinhas; Diogo Batista, Fábio Sanches, Robles e Renan Castro; Roger, Netinho e Luan Dias; Neilton, Ramon e Ademilson.

Corinthians em busca dos 100%

O clube alvinegro lidera o Grupo A do Campeonato Paulista. Nas duas rodadas iniciais, o Timão venceu RB Bragantino e Velo Clube e é o único time da capital com duas vitórias na competição estadual. O Água Santa perdeu os dois primeiros jogos e é o lanterna do Grupo C.