Corinthians derruba bloqueio de verba e quita salários atrasados de janeiro

O Corinthians pagou os salários atrasados de janeiro aos jogadores e à comissão técnica. Nesta quarta-feira (22), a diretoria do clube conseguiu derrubar um bloqueio referente à premiação da Globo pela sétima colocação do Timão no último Brasileirão, um valor estimado em R$ 33,7 milhões. A informação foi noticiada pelo "Uol".

O Corinthians conseguiu acesso ao dinheiro após derrubar decisão da 1ª Vara Cível do Tatuapé, que determinou a utilização do valor como garantia para a Caixa referente ao pagamento das dívidas da Neo Química Arena.

Após uma briga judicial que durou cerca de dois meses, o Corinthians conseguiu destravar o dinheiro congelado. Os salários do elenco e comissão técnica deveriam ter sido pagos na primeira semana de janeiro.

Na época, a diretoria do Corinthians apontou falta de fluxo de caixa como motivo para o atraso nos pagamentos. No último ano, o Timão conseguiu gerenciar os atrasos salariais ao longo da temporada, algo que se tornou uma bandeira de Augusto Melo na defesa de sua gestão.

Em janeiro, Romero concedeu entrevista coletiva e confirmou o atraso de salários. O paraguaio reiterou confiança nos dirigentes e falou que o problema havia sido comunicado de forma clara com o elenco alvinegro.

— Não atrapalha. Sempre que tem atraso, o presidente e o Fabinho falam com sinceridade. A gente teve essa conversa, não tem por que se preocupar. Não atrapalha. Como falei, continuo com objetivo de voltar a ser campeão, e todo mundo está confiante que nesse ano a gente pode conquistar alguma coisa, mas sem relaxar — disse o jogador.

Corinthians devia os salários de janeiro aos atletas e comissão técnica (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Próximo jogo

O Corinthians entra em campo nesta quarta-feira (22), pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Na Neo Química Arena, o Timão encara o Água Santa, às 19h30 (de Brasília). Os comandados de Ramón Díaz buscam a terceira vitória consecutiva.