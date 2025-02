Ramón Díaz minimiza atuação do Corinthians e aponta Libertadores como prioridade

O Corinthians empatou com o Palmeiras por 1 a 1, no Allianz Parque, nesta quinta-feira (6), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Maurício marcou para o Verdão, enquanto Yuri Alberto empatou a partida.

O Timão atuou com força máxima no Dérbi. Ramón Díaz optou por interromper o rodízio no elenco e escalou todos os titulares do Corinthians. A última vez que isso havia acontecido foi na derrota para o São Paulo por 3 a 1, no Morumbis, no outro clássico do ano.

Apesar do empate heroico, com Hugo Souza defendendo pênalti de Estêvão nos acréscimos, o Corinthians sofreu durante a partida. Em todo o jogo, o Palmeiras finalizou 24 vezes contra apenas quatro chutes do Timão. Ramón Díaz minimizou a atuação ruim da equipe e culpou o calendário.

— A equipe será diferente quando tivermos a chance de recuperação dos jogadores. Os atletas não são máquinas. Aqui é único país que se joga a cada três dias, a quantidade de jogos, ainda mais no início da temporada, quando os jogadores não treinaram, não estão fisicamente bem. Há times que estão treinando há três meses para o Paulistão. É difícil. A medida que o tempo passa, vamos encontrar o espaço e o nível — disse o treinador.

Ramón Díaz falou sobre os próximos passos do Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Retorno do rodízio

O Timão volta a entrar em campo no domingo (9), contra o São Bernardo, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Ramón Díaz afirmou que fará mudanças para o duelo e colocou a estreia na Pré-Libertadores, no dia 19 de fevereiro, contra o Universidad Central, da Venezuela, como prioridade.

— Vamos seguir com essas mudanças, porque os jogadores não são máquinas. Não queremos que haja lesões, porque espero que vamos jogar a Libertadores, esse é um dos objetivos nossos, jogar a Libertadores. É seguir na Libertadores, há muito prestígio. Vamos direcionar para isso. Esperamos que passe rápido para competir a nível internacional.