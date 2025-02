Ramón Díaz cobra arbitragem por expulsão de Yuri Alberto em empate do Corinthians

Nesta quinta-feira (6), o Corinthians empatou com o Palmeiras por 1 a 1, no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O clube alvinegro atuou com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo. Yuri Alberto foi expulso aos 17 minutos da etapa final. O atacante viveu momentos distintos no Dérbi. No primeiro tempo, foi o autor do gol de empate.

No primeiro tempo, Yuri Alberto recebeu cartão amarelo por comemorar o seu gol com um chute na bandeirinha de escanteio. Na etapa final, o atacante foi advertido mais uma vez por simular uma falta perto da entrada da área após tentar fintar o zagueiro Naves. O árbitro Raphael Claus expulsou o jogador.

Na entrevista coletiva, Ramón Díaz falou sobre a expulsão do centroavante. O técnico argentino evitou criticar as ações de Yuri Alberto durante o confronto, mas reforçou que o elenco precisa evoluir para não acontecer novas expulsões durantes as partidas. Além disso, disse que Raphael Claus poderia ter administrado o lance sem uma advertência.

— É uma lástima que foi cartão no primeiro lance. Tem que crescer como grupo, uma ação quase solo, bola para dentro e o árbitro com a experiência que tem um clássico deixa passar. Poderia continuar e não teria nada, mas são decisões do árbitro. Isso nos complicou, em um clássico é difícil jogar com dez — falou o técnico.

Yuri Alberto fez gol e foi expulso no Dérbi (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Desencantou

Artilheiro do Brasil na última temporada, Yuri Alberto desencantou contra o Palmeiras. O atacante ainda não havia marcado neste ano. Após pressão do Verdão na primeiro tempo, o camisa 9 foi decisivo para o empate, e melhorou na segunda etapa, mas após a expulsão complicou o Corinthians no duelo.

Com superioridade numérica, o Palmeiras dominou o Timão. Nos acréscimos, o Verdão teve uma penalidade ao seu favor. Estêvão foi o responsável pela cobrança, mas Hugo Souza fez a defesa e salvou o Corinthians.

Liderança geral

Com o empate, o Corinthians chegou aos 19 pontos no Paulistão e lidera a tabela geral de classificação. O Timão já disputou a 11ª rodada, quando venceu o Novorizontino por 1 a 0, na segunda-feira (2). A partida foi antecipada devido à participação do clube alvinegro na Pré-Libertadores (Fase Preliminar 2). O clube alvinegro volta a campo domingo (9), às 20h30m (de Brasília), contra o São Bernardo, na Neo Química Arena.