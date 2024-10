Ramón Díaz possui retrospecto favorável contra o Racing (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 31/10/2024 - 19:04 • São Paulo (SP)

Ramón Díaz possui um bom retrospecto contra o Racing. O atual técnico do Corinthians enfrentou a equipe argentina em 16 oportunidades na sua carreira. Ao todo, foram nove vitórias, quatro empates e três derrotas treinando o Timão, River Plate, San Lorenzo e Independiente, maior rival do adversário do duelo pela Sul-Americana, nesta quinta-feira (31).

O técnico leva vantagem mesmo nos domínios do adversário. Em oito jogos no El Cilindro, casa do Racing e palco da decisão na Sul-Americana, Ramón Díaz venceu quatro, empatou três vezes e só foi derrotado em apenas uma oportunidade.

Nesta noite, o técnico reencontra o Racing. O Corinthians decide uma vaga na final da Copa Sul-Americana contra os argentinos, às 21h30 (horário de Brasília). O jogo será no estádio El Cilindro, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires. Para avançar diretamente à decisão, o Timão precisa vencer o jogo. Em caso de empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

Histórico

No comando do River Plate, Ramón Díaz alcançou sua maior vitória no estádio do Racing. Em 2013, a equipe comandada pelo treinador superou o adversário do Timão na Sul-Americana por 2 a 0, em partida válida pelo Campeonato Argentino daquela temporada, conquistada pelo time do atual técnico do Corinthians.

Provocação

Corinthians e Racing empataram por 2 a 2 no jogo de ida, na Neo Química Arena. Ramón Díaz concedeu entrevista coletiva após a partida e foi enérgico ao defender que o Timão está vivo na competição. Em certo momento, Ramón Díaz provocou o adversário argentino e se gabou pelo retrospecto positivo jogando no Estádio El Cilindro.

- Vou dizer uma coisa. Na minha vida, eu nunca perdi uma partida no estádio do Racing. Nesse estádio eu nunca perdi e não vou perder agora. Competimos e vamos continuar competindo - disse o treinador argentino

Ao contrário do que disse o treinador, Ramón Díaz perdeu uma vez para o Racing jogando na casa do adversário. Em jogo válido pelo Torneio Início, que marcava o primeiro semestre do Campeonato Argentino, o River Plate foi superado pelo adversário por 1 a 0, em 2014.