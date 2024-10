Corinthians x Racing: saiba o que está em jogo para o Timão

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 31/10/2024 - 18:27 • São Paulo (SP)

Vencer o Racing na semifinal da Copa Sul-Americana na noite desta quinta-feira, 31, em Buenos Aires, significaria mais do que uma vaga na final para o Corinthians. Além de disputar o título inédito, a vitória daria ao clube o direito de competir em três importantes torneios em 2025. Saiba o que está em jogo para o Timão nesta noite, em Avellaneda, na Argentina.

O título da Sul-Americana também garantiria ao Corinthians vaga automática na Copa do Brasil e na Copa Libertadores do próximo ano, já que o clube foi eliminado precocemente no Campeonato Paulista e na Copa do Brasil deste ano.

Além disso, se vencer, o Timão disputará a Recopa Sul-Americana, um duelo entre os campeões da Libertadores e da Sul-Americana da temporada anterior, troféu que o Corinthians já conquistou em 2013.

A melhor campanha do Timão na competição foi em 2019 e em 2023, quando o clube chegou à semifinal, mas agora a equipe almeja a final e o troféu.

Premiação também vale a pena

Outro incentivo é o valor da premiação. O vencedor da Sul-Americana embolsará US$ 6 milhões (cerca de R$ 34,5 milhões), enquanto o vice-campeão leva US$ 2 milhões (R$ 11,5 milhões). Ao longo da competição, o Corinthians já arrecadou cerca de US$ 3,4 milhões (R$ 19,5 milhões) em premiações.

No primeiro jogo da semifinal, em Itaquera, Corinthians e Racing empataram em um emocionante 2 a 2. Agora, em Avellaneda, quem vencer no tempo normal avança para a final, enquanto um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O vencedor deste confronto enfrentará o Cruzeiro, que eliminou o Lanús na outra semifinal. A final está marcada para 23 de novembro, no Estádio La Nueva Olla, em Assunção, Paraguai, onde o Timão espera fazer história e erguer a taça inédita.