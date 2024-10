Corinthians sofre transfer ban na Fifa por dívida com Balbuena

(Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)







Escrito por Thiago Braga • Publicada em 31/10/2024 - 16:12 • São Paulo (SP)

O Corinthians foi comunicado pela Fifa de que sofreu um transfer ban da entidade, proibindo o clube de inscrever novos jogadores por três janelas de transferências, devido a uma dívida milionária com o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena.

A punição, estipulada nesta quinta-feira, 31, impede o clube de registrar atletas internacionalmente até o início de 2026, a menos que o Timão quite o valor ou alcance um novo acordo com o jogador. Como a janela de transferências está fechada atualmente, a medida não tem efeito imediato.

Segundo o balanço financeiro do clube, a dívida do Corinthians com Balbuena é estimada em cerca de R$ 6,9 milhões, sendo R$ 1,9 milhão referente ao próprio jogador e R$ 4,3 milhões à empresa The General Sports Ltda, da qual Balbuena é sócio. Este valor é composto por direitos de imagem não pagos, acumulados durante o contrato do atleta com o clube paulista.

A situação atual começou quando os representantes de Balbuena entraram com uma queixa formal na Fifa, após tentativas sem sucesso de resolver o impasse financeiro. Como resultado, a entidade aplicou a punição, que afeta o planejamento do clube paulista para os próximos anos. Se o valor não for pago, o Corinthians seguirá impedido de inscrever reforços até o início de 2026.

Para reverter a decisão, o Corinthians trabalha em alternativas para solucionar a dívida, buscando novos acordos ou meios de quitar o valor pendente.

Balbuena tem uma história importante com o Corinthians. Ele chegou ao clube em 2016 e foi campeão Brasileiro e Paulista com o clube paulista. Ele vestiu a camisa do Timão em 167 partidas e marcou 15 gols pela equipe. O defensor retornou ao Timão em 2022, mas deixou o clube em junho do ano seguinte.