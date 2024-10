Corinthians x Racing: saiba os números que assustam o Timão

(Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 31/10/2024 - 14:39 • São Paulo (SP)

O Corinthians entra em campo nesta quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), contra o Racing, no estádio El Cilindro, em Avellaneda, Buenos Aires. O time brasileiro busca uma vaga na final da Copa Sul-Americana, mas precisará neutralizar o forte ataque do Racing para avançar. A partida promete ser acirrada, com o Timão tentando impor seu jogo para superar o desempenho ofensivo do adversário, que chega com números impressionantes.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Liderado pelos atacantes Salas e Adrián Martínez, o Racing marcou 28 gols em 11 partidas nesta edição da Sul-Americana. Foram 14 gols na fase de grupos e mais 14 na fase de mata-mata, com destaque para uma goleada por 6 a 1 sobre o Huachipato, do Chile. A única vez que o Racing não balançou as redes foi no Brasil, quando perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final. No entanto, na partida de volta, em casa, o time argentino goleou por 4 a 1, avançando para enfrentar o Corinthians nas semifinais.

Corinthians encara o Racing pela semifinai da Sul-Americana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Jogo do Corinthians hoje: saiba onde assistir, horário e escalações

O principal nome do ataque do Racing é Adrián Martínez, artilheiro da competição com nove gols. Ele representa um dos maiores desafios para a defesa corinthiana, que precisará se manter organizada para conter as investidas do adversário.

Ataque do Corinthians também é eficiente

O Corinthians também mostrou um ataque sólido na Sul-Americana, marcando 24 gols em 11 partidas. O destaque ofensivo do Timão é Yuri Alberto, camisa 9 e vice-artilheiro da competição com oito gols. No jogo de ida contra o Racing, em São Paulo, Yuri foi decisivo ao marcar os dois gols que garantiram o empate por 2 a 2, deixando o confronto aberto para a partida de volta.

Como chegam Corinthians e Racing

O Corinthians vem embalado por uma vitória por 1 a 0 sobre o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro, resultado que tirou o time da zona de rebaixamento e trouxe mais confiança para a equipe.

Já o Racing, que poupou seus titulares na última rodada do Campeonato Argentino, perdeu de virada por 2 a 1 para o Banfield. Com 28 pontos, o time argentino ocupa a sétima posição na liga nacional.