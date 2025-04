Ramón Díaz lamenta derrota do Corinthians e cobra atitude da equipe

O Corinthians estreou com derrota na Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira (2), o Timão foi derrotado por 2 a 1 para o Huracán, na Neo Química Arena. Após o confronto, Ramón Díaz lamentou o resultado e demonstrou preocupação com a atuação da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Fiquei preocupado com esse arranque da competição. Temos que gerar futebol. O adversário foi bem, é um time intenso, com pressão. Não geramos futebol como estávamos gerando. Temos que aprender a perder também. É o primeiro jogo que perdemos como local neste ano. Vamos analisar o que se passou. Mas sim, é um resultado que machuca. A gente vinha bem, em alta, e a torcida merecia um futebol melhor — disse o treinador do Corinthians em entrevista coletiva na Neo Química Arena.

O clube alvinegro conquistou o título do Paulistão na última quinta-feira (27), contra o Palmeiras. A euforia da conquista diminuiu após o resultado negativo do Corinthians pela Sul-Americana. Ramón Díaz cobrou que o Timão tenha boas atuações como as que teve na reta final do torneio estadual, quando venceu Santos e Palmeiras.

continua após a publicidade

— Precisamos voltar às nossas origens, ter aquela atitude. Era fundamental ter um bom arranque para lutar pelo campeonato. Mas me parece que aqui jogamos de outra maneira, de outra forma. O adversário provocava situações... Hoje foi muito difícil. O adversário joga e temos que felicitá-los também — finalizou o treinador.

Corinthians perdeu para o Huracán na estreia da Copa Sul-Americana (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximo jogo do Corinthians

O próximo compromisso do Timão será na Neo Química Arena. No sábado (5), a equipe recebe o Vasco, às 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O clube alvinegro busca sua primeira vitória na competição, pois empatou com o Bahia por 1 a 1 na estreia, em Salvador.