Neto manda recado para Memphis após derrota do Corinthians na Sul-Americana

O Corinthians estreou com derrota na Sul-Americana. A equipe do técnico Ramon Díaz foi surpreendida pelo Atlético Huracán, da Argentina, que venceu o confronto por 2 a 1, na Neo Química Arena. Após o revés, o ex-jogador Neto mandou um recado para Memphis Depay.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante a transmissão da partida pela rádio "Craque Neto", o ídolo do Timão criticou a atuação do holandês. O ex-jogador ainda pontuou que Memphis precisa aprender a diferenciar as dificuldades entre uma partida do Brasileirão com a de torneios continentais.

Apesar das críticas direcionadas para o camisa 10, Neto não o elegeu como o pior jogador em campo na derrota. Para ele, o título ficou com o zagueiro Gustavo Henrique, que foi antagonista dos dois lances que originaram os gols do Atlético de Huracán.

continua após a publicidade

- Ô Memphis. Libertadores, Sul-Americana, jogar contra argentino é diferente irmão. Você não jogou nada de novo. Falta de vontade de jogar bola. Sabe quem jogou muito? Carrillo e Raniele. Mas o Huracán deu um chocolate em cima do Corinthians. Pra mim o pé de rato da partida foi o Gustavo Henrique - disse o ex-jogador.

➡️ Erros custam caro, e Corinthians perde para o Huracán na Sul-Americana

Próxima partida do Corinthians na Sul-Americana

Após a derrota na estreia da competição continental, a equipe do técnico Ramon Díaz volta a disputar o torneio na próxima terça-feira (8). Na ocasião, o Alvinegro enfrenta o América de Cali, da Colômbia, fora de casa. Antes disso, o Corinthians volta a campo neste sábado (5) para enfrentar o Vasco, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade