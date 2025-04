Corinthians: Derrota encerra invencibilidade que durava 225 dias

O Corinthians perdeu para o Huracán por 2 a 1, na Neo Química Arena, em sua estreia na Copa Sul-Americana. A equipe voltou a ser derrotado atuando em Itaquera após 225 dias, a última vez havia sido contra o RB Bragantino, nas quartas de final da última edição do torneio continental.

continua após a publicidade

Na ocasião, o Timão perdeu por 2 a 1 para o adversário, nas quartas de final do torneio. A decisão foi para os pênaltis e o Corinthians se classificou. O jogo foi no dia 20 de agosto de 2024.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Timão abusou dos erros contra os argentinos e saiu derrotado de Itaquera pela primeira vez na temporada. Sequeira, duas vezes, marcou para o Huracán, enquanto Raniele fez o gol do Corinthians na partida. O clube alvinegro errou muitos passes e não conseguiu criar boas chances para empatar.

continua após a publicidade

As boas atuações como mandante são um ponto positivo da equipe, que empatou apenas duas vezes em casa na temporada: 2 a 2 contra o Guarani, na primeira fase do Paulistão, e 0 a 0 contra o Palmeiras, na quinta-feira (27), resultado que garantiu o título alvinegro.

A partida contra o Huracán marcou a estreia do Corinthians na Sul-Americana. A próxima partida do clube alvinegro será contra o América de Cali, na Colômbia, e só volta a atuar sob seus domínios contra o Racing, na terceira rodada. Apenas o líder se classifica diretamente para os playoffs na competição continental, portanto, o Timão terá que ganhar pontos como visitante.

continua após a publicidade

Corinthians perdeu por 2 a 1 para o Huracán na estreia da Copa Sul-Americana. Foi a primeira derrota do Timão atuando na Neo Química Arena nesta temporada (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Virada de chave

O próximo compromisso do Corinthians será na Neo Química Arena. No sábado (5), a equipe recebe o Vasco, às 18h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão busca sua primeira vitória na competição, pois empatou com o Bahia por 1 a 1 na estreia, em Salvador.