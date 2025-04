Lesão de titular não preocupa, e Corinthians terá reforço no Brasileirão

Fabrizio Angileri foi poupado na derrota por 1 a 0 do Corinthians para o Huracán, nesta quarta-feira (2), na Neo Química Arena, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogador não foi relacionado por conta de uma tendinite no bíceps da coxa esquerda.

A lesão aconteceu após uma pancada no empate por 1 a 1 contra o Bahia, no qual o lateral-esquerdo entrou no decorrer do jogo. Angileri tinha condições de atuar contra o Huracán com infiltrações, mas o departamento médico do Corinthians não quis sobrecarregar o jogador. Um dos motivos foi o exemplo de Garro, que atuou no sacrifício durante o Campeonato Paulista e será desfalque por pelo menos dois meses.

A comissão técnica espera contar com Angileri contra o Vasco, no sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O lateral-esquerdo foi o único reforço contratado pelo Corinthians para a atual temporada.

Problemas na posição

Matheus Bidu foi o titular da posição na derrota contra o Huracán. O jogador foi o titular da posição na reta final do último Brasileirão e no início da temporada, mas perdeu espaço com a comissão técnica pelo desempenho defensivo.

Contratado do Getafe durante o Paulistão, Fabrizio Angileri se destacou tanto ofensivamente quanto defensivamente pelo Corinthians. Ao todo, foram cinco partidas e duas assistências nos confrontos de mata-mata da competição estadual.

Na decisão contra o Palmeiras, o jogador foi um dos destaques pela maneira que marcou o Estêvão nas finais do Paulistão.

Lesões no Corinthians

O Timão sofre com a quantidade de jogadores lesionados. Rodrigo Garro tem uma tendinopatia patelar no joelho direito e está se tratando na Espanha, o atleta deve estar à disposição de Ramón Díaz somente em julho, após a parada para o Super Mundial de Clubes.

Além do meia, o Timão também não conta com o goleiro Hugo Souza, fora por uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita. Ryan ficou de fora da partida por uma tendinopatia no quadril, mas também deve retornar contra o Vasco.