Corinthians reescreve sua história no Brasileirão após eliminações nas Copas

Se as eliminações nas semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana chatearam a torcida do Corinthians e geraram críticas ao trabalho de Ramón e Emiliano Díaz, elas deram ao time a liberdade para focar no Brasileirão.

Desde a eliminação para o Racing, no dia 31 de outubro, o Corinthians venceu todas as partidas que disputou no Campeonato Brasileiro e pulou da 15ª para a 9ª colocação e deu adeus ao fantasma do rebaixamento. O time agora luta por uma vaga na Libertadores de 2025, o que parecia impensável para a equipe no início de outubro, quando o time tinha pela frente jogos importantes em três campeonatos.

Nos cinco jogos do Brasileirão que antecederam a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians perdeu três e ganhou dois, tendo levado sete gols. Já após as eliminações, foram quatro vitórias com apenas três gols sofridos.

O zagueiro Gustavo Henrique chegou a ser questionada na zona mista, após a vitória sobre o Vasco, se disputar três competições ao mesmo tempo teria atrapalhado o desempenho do time.

- Quando se tem três competições realmente é mais difícil, né? Mas a gente queria colocar o Corinthians aonde ele merece, que é em busca de títulos. Claro que agora temos mais tempo pra treinar, mas tempo para descanso. Quando você tem três competições são muitas viagens, muitos jogos, mas queríamos estar nas finais - analisou o jogador.

Agora, o Corinthians terá uma semana inteira para treinar e se preparar para o jogo da 36ª rodada do Brasileirão, que será contra o Criciúma, em Santa Catarina, no sábado (30), às 19h30.