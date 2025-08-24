Gustavo Henrique pede evolução e projeta decisão após vitória do Corinthians

O Corinthians foi até São Januário, venceu o Vasco por 3 a 2 e conseguiu abrir distância da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gustavo Henrique, autor do terceiro gol da equipe, destacou a necessidade de evolução do elenco e já projetou o confronto das quartas de final da Copa do Brasil contra o Athletico.

— Sabíamos que ia ser um confronto muito complicado, jogar aqui é sempre muito difícil. Nossa preparação foi muito em cima do jogo do Vasco. Sabíamos que tínhamos que se neutralizar a maior parte da jogada deles, acumulando gente pelo lado, jogando em contra-ataque — afirmou o defensor à “TV Globo”.

Com o resultado, o Corinthians chegou a 25 pontos e assumiu a 11ª posição da tabela, ampliando para seis a diferença em relação ao Vitória, primeiro time dentro do Z4. Além disso, a equipe voltou a vencer no torneio após seis rodadas sem triunfo, período em que somou três empates e três derrotas.

— O campo estava um pouco pesado, até conseguimos controlar bem a partida e fazer 3 a 1. Acho que a gente não pode deixar baixar até o final do jogo. Se a gente toma o segundo gol faltando dez minutos, ia ser uma pressão enorme. Sabemos disso, então a gente tem que nos conscientizar e melhorar. Agora é pensar no próximo jogo, que é um jogo decisivo para a gente — analisou.

Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Corinthians é no domingo, dia 31. O Timão recebe o Palmeiras na Neo Química Arena, no primeiro encontro entre as equipes após o Corinthians eliminar o rival da Copa do Brasil.

