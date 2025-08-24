Dorival vê evolução no Corinthians, mas alerta para erros que custam pontos

O triunfo do Corinthians sobre o Vasco por 3 a 2 fora de casa representou mais do que três pontos no Campeonato Brasileiro: trouxe um respiro em meio à pressão que a equipe sofria e revelou aspectos importantes sobre o momento vivido sob o comando de Dorival Júnior, que elogiou o time. Com o resultado, o time alcançou 25 pontos, subiu para a 11ª colocação e abriu seis de vantagem em relação ao Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A vitória também encerrou uma sequência de seis rodadas sem resultado positivo, período marcado por três empates e três derrotas.

— Foi um jogo de superação acima de tudo. Nós estamos com número considerável de jogadores fora e, mesmo assim, todos eles muito preparados, entraram, cumpriram funções. Isso, para mim, é muito importante. Em um momento como este, em que precisamos de algumas decisões, alguns jogadores estão se apresentando muito bem, assumindo uma responsabilidade importante e criando possibilidade para que possamos trabalhar com novas situações, até porque o campeonato ficará ainda mais complicado e difícil — afirmou o treinador.

A análise do técnico parte de um diagnóstico claro. Ele enxerga no Corinthians uma equipe organizada, capaz de controlar momentos do jogo, mas que ainda sofre com problemas recorrentes em lances pontuais.

— Nós temos tomado alguns gols específicos, não são gols de envolvimento das equipes adversárias. Ao contrário. São gols às vezes de detalhes, pequenos detalhes, que nos tiram a possibilidade de resultados melhores. Isso em várias partidas do Campeonato Brasileiro, nos tirando a condição de poder estar um pouco melhor, com uma outra condição, brigando por uma outra posição — analisou.

O treinador também projeta um desafio maior no equilíbrio entre desempenho e desgaste físico. A temporada exige rodízio e planejamento minucioso, principalmente para jogadores que voltam de lesão ou enfrentam limitações físicas. A gestão de Rodrigo Garro é um exemplo dessa preocupação: preservar em determinados momentos pode significar contar com ele em jogos decisivos.

— Primeiro ponto [está sentindo o joelho e não consegue fazer jogos em sequência]. Segundo, ele retornou basicamente na quinta-feira aos treinamentos. Terceiro, teremos um campo muito complicado na quarta-feira, que exige demais. Se o tivéssemos aqui por 70, 80 minutos, talvez não o tivéssemos no jogo da quarta-feira. Isso tudo foi muito conversado com ele e com o departamento físico. Teremos o jogo do Palmeiras na sequência. O Garro está passando por uma situação difícil, está sendo valente, está entrando na maioria dos jogos. Pode ter certeza que, daqui para a frente, teremos que conduzir dessa forma, dependendo das semanas e das características de cada partida — explicou Dorival.

Agora o time se prepara para o jogo contra o Athletico, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena, em Curitiba. Pelo Brasileirão, o foco se volta para o clássico diante do Palmeiras, no próximo domingo, dia 31, na Neo Química Arena. Será o reencontro entre as equipes após a eliminação do rival alviverde na Copa do Brasil.