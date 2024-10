Quanto o Corinthians pode faturar se vencer a Libertadores Feminina 2024?

Corinthians comemora classificação para final da Libertadores (Foto: Staff Images Woman / CONMEBOL)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 19/10/2024 - 06:00 • São Paulo (SP)

O Corinthians entra em campo neste sábado (19) contra o Santa Fé, da Colômbia, em busca do pentacampeonato da Libertadores Feminina. Além do troféu, a equipe que vencer a partida, que será disputada às 17h no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, também receberá o maior prêmio da história da competição.

As Brabas venceram a Libertadores em 2017, 2019, 2021 e 2023. Já o Santa Fé busca seu primeiro título. O jogo deste sábado (19) é uma reedição da final de 2021, quando as corintianas bateram a equipe colombiana por 2 a 0, no Uruguai, e ficaram com o título da edição.

Em 2024, as campeãs vão embolsar 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,3 milhões na cotação atual), um prêmio 17,64% maior do que o de 2023, que era de 1,7 milhão de dólares.

As vices receberão 600 mil dólares (cerca de R$ 3,4 milhões) e o terceiro lugar com 250 mil dólares (R$ 1,4 milhão). Além disso, todas as equipes já receberam 50 mil dólares (cerca de R$ 280 mil) por participarem da competição.

Gabi Zanotti comemora gol na semifinal da Libertadores Feminina 2024 (Foto: Staff Images Woman / CONMEBOL)

Diferença da premiação entre masculino e feminino

Apesar do aumento no valor da premiação da Libertadores Feminina de 2024, os valores pagos a elas ainda segue muito inferior ao que será pago ao vencedor da Libertadores Masculina de 2024.

O campeão da edição deste ano receberá o maior prêmio do mundo dado ao vencedor da final de um torneio continental. Serão 23 milhões de dólares, cerca de R$ 130 milhões na cotação atual. Além disso, os times masculinos também recebem grandes valores por cada jogo da primeira fase, pelo avanço nas etapas seguintes, por vitórias e até um bônus, caso o campeão também conquiste o Mundial de Clubes.

💰 Confira a premiação da Libertadores 2024: