Definido adversário do Corinthians na final da Libertadores Feminina

Brabas vão em busca do bicampeonato da Libertadores Feminina (Foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/10/2024 - 19:12 • Rio de Janeiro

Está definido: as Brabas do Corinthians irão enfrentar o Santa Fé, da Colômbia, na final da Libertadores Feminina. Nesta quarta-feira (16), a equipe superou o Independiente Dragonas por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 1 a 1 no tempo normal, em jogo disputado no Estádio Conmebol, em Luque, no Paraguai. A final acontece no sábado, 19, no Defensores del Chaco, em Assunção, a partir das 17h.

➡️As Brabas do Corinthians vão em busca do bicampeonato da Libertadores Feminina

Assim, a final da Libertadores Feminina será um tira-teima da decisão de 2021. Naquele ano, as Brabas do Corinthians levaram a melhor, vencendo por 2 a 0.

No jogo semifinal desta quarta-feira, Claudia Roldán abriu o marcador para o Independiente Dragonas logo aos dois minutos de jogo, mas Reyes empatou para o Santa Fé ainda no primeiro tempo.

O equilíbrio perdurou na etapa final, com as duas equipes fazendo um jogo franco. Mais inteiro fisicamente, o Santa Fé chegou a empurrar as Dragonas para o seu campo nos 15 minutos finais, dando a impressão de que conquistaria a vaga ainda no tempo normal. Mas a igualdade no placar perdurou, e a vaga na decisão da Libertadores Feminina teve de ser decidida mesmo nos pênaltis.

Velásquez defende duas cobranças para o Santa Fé

Nas cobranças, Reyes, Cristina Motta, Natalia Gaitán e Karen Hernández converteram para o Santa Fé. Bolaños e Zambrano marcaram para o Independiente Dragonas, mas Káren Páez e Hilda Riveros pararam nas mãos de Yéssica Velásquez.

O Corinthians carimbou sua vaga na decisão na terça, quando bateu o Boca Juniors por 1 a 0, com gol de Gabi Zanotti. A brasileira é a artilheira da competição, com cinco gols. Atuais campeãs, as Brabas são as maiores vencedoras do torneio e vão em busca do quinto título da Libertadores Feminina.