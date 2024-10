Conmebol define horário de decisão do Corinthians na Libertadores Feminina

Corinthians vai enfrentar o Santa Fé na decisão da Libertadores Feminina







Escrito por Lance! • Publicada em 17/10/2024 - 17:13 • São Paulo (SP)

Nesta quinta-feira, a Conmebol divulgou detalhes sobre a decisão da Libertadores Feminina. O Corinthians vai enfrentar o Santa Fé no sábado, às 17h, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.



O Timão busca seu quinto título da competição. O clube alvinegro chegou à final após vencer o Boca Juniors na semifinal por 1 a 0. O Santa Fé se classificou para a decisão após bater o Independiente Dragonas nos pênaltis. Mais cedo, às 15h45, no estádio Conmebol, em Luque, haverá uma partida para definir o terceiro lugar entre as semifinalistas derrotadas.

Corinthians busca seu quinto título na Libertadores Feminina (foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)



Será o primeiro jogo da competição, sediada no Paraguai, no Defensores del Chaco, estádio mais tradicional do país que pode receber até 42 mil torcedores. Os dois finalistas chegam à decisão de forma invicta.



Atual campeão, o Corinthians busca aumentar sua hegemonia no futebol feminino. O Timão levantou o troféu em 2017, 2019, 2021 e 2023. Na atual competição, o clube alvinegro chega com moral na decisão após uma campanha com quatro vitórias, um empate, 14 gols marcados e apenas um sofrido.



As colombianas também chegam com moral para a final. O Santa Fé venceu dois jogos, empataram três, marcaram cinco gols e sofreram apenas dois durante o campeonato