Corinthians vence o Boca e está na final da Libertadores Feminina

Escrito por Lance! • Publicada em 15/10/2024 - 19:08 • São Paulo (SP) • Atualizada em 15/10/2024 - 20:12

O Corinthians venceu o Boca Juniors por 1 a 0, nesta terça-feira (15), e está na final da Copa Libertadores Feminina. Gabi Zanotti marcou o gol da partida, disputada no Estádio Conmebol, em Luque, no Paraguai, sede desta edição da competição continental. Na decisão do título, no próximo sábado (19), o Timão vai enfrentar o vencedor de Santa Fé (Colômbia) x Independiente del Valle Dragonas (Equador), que jogam nesta quarta-feira (16), às 17h de Brasília, no mesmo local.

Gosto de revanche

Com a vitória, o Timão se vingou da última eliminação que sofreu na Copa Libertadores Feminina, em 2022. Na ocasião, a equipe foi derrotada pelo Boca Juniors por 2 a 1, e deixou a competição nas quartas de final. Posteriormente, as argentinas perderam a decisão do título para o Palmeiras por 4 a 1.



Nesta edição, Corinthians e Boca Juniors se enfrentaram logo na primeira rodada da fase de grupos. Na ocasião, o jogo não teve tanta emoção. Na prévia do que seria a semifinal, as equipes empataram por 0 a 0 um confronto truncado.

A decisão da competição está marcada para sábado (19), no Estádio Conmebol, ainda sem horário definido. Atual campeão, o Corinthians busca o quinto título da Libertadores Feminina. O alvinegro levantou o troféu em 2017, 2019, 2021 e 2023.

Carol Nogueira, atacante do Corinthians, disputa a bola com Julieta Cruz, do Boca Juniors (foto: Staff Images Woman/CONMEBOL)

Primeiro tempo

A partida foi bastante truncada. A primeira chance clara foi do Boca Juniors, aos 13 minutos, com uma bola na trave, após cabeceio de Baccaro. O Timão também se impôs e conseguiu chegar à área adversária em contra-ataques. Porém, não criou chances claras de gol.

Na reta final da primeira etapa, a equipe treinada por Lucas Piccinato viveu o melhor momento no jogo e quase marcou com Jaqueline, mas a atacante do Timão não teve sucesso na finalização. A partida foi para o intervalo com o placar zerado.

Segundo tempo

O Corinthians voltou para o segundo tempo com mais posse de bola que o Boca Juniors. Aos sete minutos, Duda Sampaio quase abriu o placar, ao acertar um chute na trave. Após tanto rondar a área adversária, o Timão marcou, aos 13 minutos. Gabi Zanotti recebeu o cruzamento de Millene e finalizou de primeira: 1 a 0.



Com vantagem no placar, o clube alvinegro conseguiu manter o controle do jogo e dominou as ações da partida. Nos últimos minutos, o Corinthians apostou nos contra-ataques e conseguiu a vaga para a decisão.