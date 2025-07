Promessa do Corinthians assina primeiro contrato com multa milionária

O meia Lucca Caramico assinou seu primeiro contrato profissional com o Corinthians. Com 16 anos, o atleta é apontado como uma das principais promessas do clube alvinegro. A multa rescisória está estipulada em 50 milhões de euros (cerca de R$ 318 milhões).

continua após a publicidade

Imprensa portuguesa ‘comemora’ interesse de Corinthians em atacante do Sporting

Segundo informações do 'Meu Timão', o contrato tem validade até 2028, o maior prazo permitido pela legislação brasileira e a Fifa. O jogador chegou ao Corinthians com 10 anos, vindo do Palmeiras, e atualmente atua pela equipe sub-17.

Neste ano, contando todas as categorias, Lucca Caramico disputou 35 jogos, marcou 29 gols e deu 18 assistências. Na nova equipe, o jogador também tem atuado como segundo volante, mais recuado do que sua posição de origem. O jovem tem passaporte italiano, o que pode ajudar em eventuais negociações no futuro.

continua após a publicidade

Lucca é visto internamente como um jogador de grande potencial técnico e maturidade acima da média para sua idade. A versatilidade em atuar tanto no meio ofensivo quanto em funções mais recuadas chama a atenção da comissão técnica. O clube aposta alto no desenvolvimento do atleta nos próximos anos.

Neste ano, o Timão também renovou com outras três promessas da base: o goleiro Gustavo Milano e os atacantes Léo Amistá e Kauê Furquim. Todos os atletas tiveram a mesma multa estipulada, 50 milhões de euros, novo valor padrão no Corinthians.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Jovem da base assinou primeiro contrato profissional com o Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Mudanças na base

A gestão de Augusto Melo ficou marcada pelo grande número de contratações para as categorias de base, 85 no total. Desde que assumiu o comando do departamento, Osmar Stábile tem adotado uma abordagem diferente na administração da base, promovendo diversas dispensas.