A divergência entre Vanderlei Luxemburgo e Bruno Mazziotti se deu devido à utilização do meia Renato Augusto. O fisioterapeuta informou ao técnico a necessidade de realizar testes físicos para certificar a condição do jogador em La Plata, já que o profissional havia sido utilizado durante o segundo tempo do empate do Corinthians com o Goiás no último fim de semana. Essa informação irritou o técnico do Timão, que expressou sua insatisfação ao responsável pelo NSP.