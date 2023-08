Na reapresentação do elenco corintiano após o empate com o Goiás, no domingo (27), o técnico Vanderlei Luxemburgo se reuniu com o Núcleo de Saúde e Performance do Timão para saber as condições físicas do meia, e o fisioterapeuta Bruno Mazziotti não garantiu que Renato tenha condições de atuar em La Plata, na Argentina. Segundo soube o Lance!, Luxa não recebeu a notícia de forma positiva e discutiu com Mazziotti.