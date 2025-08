Corinthians x Fortaleza: onde assistir, horário e prováveis escalações

Corinthians e Fortaleza se enfrentam neste domingo (3), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão da Globo (TV aberta) e do Premiere (TV fechada).

continua após a publicidade

Ficha do jogo COR FOR Brasileirão 18ª rodada Data e Hora domingo, 3 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília) Local Neo Química Arena, São Paulo (SP) Árbitro Felipe Fernandes de Lima (MG) Assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) Var Daniel Nobre Bins (RS) Onde assistir

O Corinthians ocupa a décima primeira colocação do Campeonato Brasileiro. A equipe busca mudar um retrospecto ruim no torneio. O Timão não vence há três rodadas na comeptição nacional. Entretanto, Dorival Júnior deve poupar os titulares visando o confronto contra o Palmeiras, na quarta-feira (6), contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O Fortaleza de Renato Paiva vem de uma vitória no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o clube cearense venceu o Bragantino por 3 a 1, no Castelão. A equipe ocupa a 18ª colocação e está na zona de rebaixamento da competição nacional.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Corinthians encara o Fortaleza, na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Pedro Chaves/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Fortaleza:

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X FORTALEZA

18ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 3 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Júnior)

Hugo Souza; Leo Mana, Gustavo Henrque, André Ramalho e Fabrizio Angileri; Ryan, Charles e Breno Bidon; Dieguinho, Romero e Talles Magno

continua após a publicidade

FORTALEZA (Técnico: Renato Paiva)

Magrão (Vinicius Silvestre); Mancuso, Kuscevic, Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Breno Lopes, Deyverson, Herrera