ProSocks fecha licenciamento com Corinthians e outros clubes brasileiros

A ProSocks anunciou nesta semana o lançamento da sua primeira linha de meias licenciadas com clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o primeiro clube confirmado. O modelo ProSocks Ultragrip Corinthians já está à venda no site oficial da marca. Outros cinco clubes devem ser divulgados nas próximas semanas por meio do perfil da empresa no Instagram (@prosocksoficial).

O lançamento marca os cinco anos da marca no mercado e faz parte da linha Fanaticks. O modelo licenciado conta com o escudo oficial do clube paulista e está disponível nas cores preta e branca. As meias foram desenvolvidas com foco em estabilidade para prática esportiva e uso cotidiano. A campanha de estreia tem como mote "do campo direto para seu corre".

— É uma alegria muito grande poder anunciar uma parceria com o Corinthians, gigante clube de proporções globais. Todos da ProSocks estão muito felizes com o projeto, e comprometidos com o sucesso da parceria. Não só com o Timão, mas com todos os clubes que fechamos acordo. Em breve anunciaremos todos eles — afirmou Ruan Reinert, CEO da empresa.

Fundada em 2020, a ProSocks ganhou espaço entre atletas profissionais por oferecer maior estabilidade e evitar que o pé escorregasse dentro da chuteira. O modelo original, ProSocks Grip, passou a ser usado por jogadores que cortavam os meiões para utilizar o produto. A prática se espalhou também entre atletas amadores.

