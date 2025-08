CD do Corinthians inicia investigação sobre distribuição irregular de ingressos

Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, prometeu investigar uma distribuição irregular de ingressos na gestão de Augusto Melo. Em coletiva concedida nesta sexta-feira (1), o dirigente detalhou o caso.

continua após a publicidade

— Foi identificado que mais de 8.000 ingressos eram usados para outros fins. Camarotes, cadeiras centrais e todos setores. Acho que todos vocês viram circulando uns prints com rendas dos jogos. Públicos bastantes similares e valores distintos. Vamos apurar isso e vamos prestar esclarecimentos quando terminarmos de apurar, mas é estarrecedor. Não houve colaboração da ex-diretoria quando o CD através das comissões identificou vários problemas no Fiel Torcedor — disse Romeu.

Na última quarta-feira (30), o Corinthians venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Neo Química Arena. 45.527 torcedores estiveram no estádio, o maior público desde a implementação da biometria facial. A renda total foi de R$ 3.369.505,50.

continua após a publicidade

A diferença de valores com o Derby do segundo turno do Brasileirão do ano passado chamou a atenção nos bastidores do Timão. Naquela ocasião, 46.085 pessoas assistiram a vitória do Corinthians por 2 a 0 sobre o Palmeiras, e a renda foi de R$ 2.514.796,00. Romeu Tuma Jr. acusou uma distribuição irregular de ingressos na antiga gestão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Nós tínhamos uma distribuição de ingressos absurda, irregular, ilegal. Para fazer um resumo rápido, detectamos 8.200 ingressos distribuídos de forma irregular. Fizemos isso graças ao trabalho da Comissão de T.I. Já detectamos os ingressos fora do sistema do Fiel Torcedor — completou o dirigente.

continua após a publicidade

Neo Química Arena implementou sistema de biometria facial em julho (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Bons números do Corinthians

A Neo Química Arena alcançou um feito marcante na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras. O estádio alvinegro foi o primeiro a alcançar 1 milhão de torcedores em 2025. O Corinthians alcançou uma média de 87% de ocupação do estádio e lidera o quesito entre os clubes brasileiros nesta temporada.