Para Luxemburgo, Bruno Mazziotti tem tentado influenciar nas escalações mais do que deveria. O começo dessa insatisfação aconteceu em uma tentativa de acelerar a recuperação física do zagueiro Lucas Veríssimo, contratado no mês passado, por empréstimo do Benfica, de Portugal, e com status de titular. Neste período, Vanderlei indicou ao NSP que sua dupla titular era Gil e Murillo. O segundo, negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, nesta segunda-feira (28), não jogará mais pelo clube do Parque São Jorge.