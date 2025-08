Corinthians oficializa renovação com a Nike; veja valores do contrato

O Corinthians assinou neste sábado (2) o contrato de renovação com a Nike para seguir com a parceria de fornecimento de material esportivo até 2036. O burocrático de assinatura apenas oficializa o acordo que já estava fechado entre clube e marca, que já haviam acertado um "memorando de entendimento", documento que garantia o negócio.

O presidente em exercício do Corinthians, Omar Stábile, assinou o contrato com a Nike e afirmou que foram ajustados detalhes com a marca norte-americana que possibilitaram a renovação. Antes, a parceria entre clube e fornecedora iria até 2029 e foi ampliado por mais sete temporadas.

- Conseguimos negociar e não poderíamos quebrar um contrato que ia até 2029 agora em 2025 sem que tivesse um processo. Ajustamos o contrato e ficou melhor. Se a Nike não entregar material, não consegue atingir o objetivo de ganhar dinheiro junto com o Corinthians. Falamos sobre pontualidade nas entregas - destacou Stábile.

A renovação com a Nike também ajustou os valores do contrato. Conforme a reportagem do Lance! já havia adiantado, o valor anual é de R$ 59 milhões. Ao longo dos próximos dez anos de parceria entre as partes, o alvinegro por faturar até R$ 1,3 bilhão com o contrato, considerando que existem bônus e metas a serem cumpridas para aumentar o valor. Entretanto, as métricas não foram divulgadas.

A oficialização do contrato colocou fim a uma especulação que durou meses sobre uma possível troca de fornecedora de material esportivo. A continuidade da parceria foi colocada em cheque após a alemã Adidas enviar uma proposta para o Corinthians, que girava em torno de R$ 1 bilhão pelos próximos dez anos. O alvinegro veste Nike desde 2003.

Corinthians lançou em 2025 um uniforme que faz menção ao título do Mundial de Clubes em 2000, quando já era patrocinado pela Nike. (Foto: Reprodução/Instagram)

Os fatores que pesaram para a escolha

Desde que assumiu interinamente a presidência do Corinthians, no final de maio, Osmar Stábile assumiu o compromisso de ouvir a Nike. Augusto Melo falou abertamente sobre as negociações com a Adidas, uma forma de manter a popularidade em meio ao processo de impeachment, o que feriu uma claúsula da Nike com o Corinthians, e poderia acarretar problemas jurídicos.

A proposta da Adidas era tentadora, e a nova gestão chegou a mapear possíveis problemas que o acordo poderia trazer. Desde 2003, a Nike chegou a auxiliar o Corinthians financeiramente, com antecipação de verbas, por exemplo, fato que fortaleceu a fornecedora norte-americana nos bastidores.