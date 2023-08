- Qual o problema que você gostaria de entender de mudar para a Sul-Americana? Com a saída da Copa do Brasil, a Sul-Americana passou a ser uma competição de importância para nós, porque valoriza muito a ida para o Mundial. Quando você está em uma empresa, você conversa com as pessoas. Quando o presidente me chama para conversar. Quando falamos que a prioridade era o Brasileiro, foi decidido com o Alessandro, com o presidente, que a prioridade era o Brasileiro e a Copa do Brasil. Quando saímos da Copa do Brasil, o presidente nos reuniu com a gente e disse que a prioridade era o Brasileiro, chegar lá em cima, para ir para a Libertadores, mas que tinha que dar importância para a Sul-Americana. As pessoas acham que eu chego e decido tudo. Tudo o que eu falo aqui é conversado internamente - disse Vanderlei, em tom de contrariedade.