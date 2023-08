- Por que o Corinthians não tem a visão que o Brasileiro é mais importante do que a Sul-Americana de terça-feira? Por que ficar nessa dificuldade? Vai ficar lá embaixo. Jogar com time misto, já escalou errado e volta para os 25 minutos com os meninos. Enfim... O Corinthians não conseguiu criar nada no ataque. O Corinthians não consegue atacar. Primeiro que esse time nunca treinou, é um juntado, um catado e não jogaram juntos. Ele (Luxemburgo) colocou um monte de gente, mas sem objetivo e visão do que se tem que buscar. O Cruzeiro, que é fraco, não aproveita isso. O time do Cruzeiro é fraco tecnicamente. Se o Corinthians tivesse com time titular, eu duvido que seria esse sufoco, mas escolheu a Sul-Americana... está certo, então. Depois não reclama quando estiver difícil no Brasileiro -, e prosseguiu: