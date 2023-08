Longe de fazer as melhores atuações, mas com a garra costumeira, o Corinthians viu uma derrota desenhada se tornar empate no último minuto contra o Cruzeiro, na noite deste sábado (19), pela primeira rodada do segundo turno do Brasileirão. No Mineirão, a partida terminou com o resultado de 1 a 1. Veja os melhores lances no vídeo acima.