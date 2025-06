Estrangeiro da base processa o Corinthians e cobra mais de R$ 600 mil

Franco Delgado entrou com uma ação na justiça pedindo a rescisão de contrato com o Corinthians e cobra mais de R$ 600 mil referentes a direitos trabalhistas não pagos pelo clube alvinegro. O uruguaio de 20 anos foi contratado em 2024 para integrar as categorias de base do Timão.

A informação foi noticiada pelo "Meu Timão". O jogador chegou em março do ano passado vindo do Danúbio, contratado por cerca de R$ 625 mil, referente a um crédito que detinha junto a Fifa para efetuar a contratação.

Franco Delgado disputou apenas 13 partidas oficiais pelo Corinthians e marcou dois gols. O jogador perdeu espaço após a saída de Danilo, e teve poucas participações sob o comando de Raphael Laruccia e Orlando Ribeiro. A última vez que entrou em campo foi na goleada sofrida por 5 a 0 contra o Athletico Paranaense, em agosto de 2024 e estava treinando junto ao time Sub-20 B.

Franco Delgado em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians)

Valor milionário

O uruguaio pediu a rescisão de contrato com o Corinthians, alegando o não pagamento do FGTS referente aos meses de abril, maio, junho e dezembro de 2024, além do 13º salário, e dos meses de janeiro, março e abril de 2025.

A equipe jurídica de Franco Delgado também solicita que todos os vencimentos do jogador até o fim do contrato, previsto para 2027, sejam pagos pelo Corinthians. Ao todo, a ação cobra R$ 604.036,47 dos cofres alvinegros.

O processo é respaldado pela Lei Geral do Esporte (Lei 14.597/2023), que determina que os jogadores podem pedir a rescisão unilateral caso o clube atrase o pagamento de salários por dois meses, além de garantir o direito de solicitar o valor total do contrato.