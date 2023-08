CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> FESTA BONITA, MAS ATITUDE LAMENTÁVEL: a torcida do São Paulo fez uma linda festa na recepção ao ônibus do Tricolor, com pessoas penduradas em árvores e placas, árvores e muitas queimas de fogos. No entanto, tudo o que aconteceu na chegada do veículo que trouxe a delegação são-paulina foi manchado quando o 'busão' que trouxe o elenco do Corinthians chegou. Garrafas foram atiradas e depredaram vidros e parte da lataria do meio de transporte corintiano. A situação fez com que o Timão atrasasse a sua chegada ao estádio do Morumbi e, consequentemente, a bola demorou nove minutos para rolar em relação ao horário previsto para o início da partida.



>!RATO NA CORUJA! O São Paulo começou mandando no jogo, indo para cima e dominando as ações ofensivas, enquanto o Corinthians estava na base do abafa e chutão. Em um deles, Cássio saiu jogando errado, a bola sobrou com Wellington Rato que teve toda a liberdade do mundo para dominar, avançar, trazer para dentro e mandar um chute na gaveta, onde a coruja faz o ninho. E nem se três Cássios pulassem no canto direito conseguiriam defender. Brilhou a estrela do atacante e do técnico Dorival Júnior, que apostou no jogador justamente no duelo mais importante do ano, até aqui.



>LUCAS (GOL)RA: Com passagem pela base do Corinthians, quando era Marcelinho (por conta da semelhança com o ‘pé de anjo’), mas revelado pelo São Paulo. Voltou para casa, e no seu terceiro jogo marcou o segundo gol. E em uma jogada que teve ele do começo ao fim. Rodrigo Nestor foi para o fundo e tocou para trás. Lucas tinha condição de finalizar, mas inverteu para Wellington Rato, pelo lado direito. O atacante escorou de cabeça para o meio da área, entre os zagueiros corintianos, que ficaram parados. E aí, Lucas Moura foi de novo Lucas (Gol)ra. Ou, Lucas gol lá. Lá no fundo do gol adversário. O primeiro no Morumbi em seu retorno para o berço.



> WESLEY INCENDEIA: o garoto entrou aos 17 minutos do segundo tempo e, a partir dos 30, colocou fogo no jogo pelo lado esquerdo. Partiu dos pés dele as duas primeiras grandes chances do Timão. Na primeira, a bola sobrou para Maycon, que chutou para fora, mas muito próximo da trave do goleiro Rafael. Na sequência, o próprio garoto bateu cruzado e mandou para fora, mas, novamente, com muito perigo.



> DEUS RAFAEL: quando o Corinthians resolveu jogar, duas grandes chances pararam em defesas espetaculares de Rafael. A primeira foi em um chute de fora da área do Matías Rojas, que tinha o ângulo direito como endereço. O camisa 23 do Tricolor foi buscar com a mão trocada. A segunda foi no último lance da partida, quando, após um cruzamento na área, a bola foi rebatida e sobrou para Giuliano bater, da entrada da pequena área, à queima roupa, parando no são-paulino. A arbitragem marcou impedimento no lance, mas ele certamente seria revisado pelo VAR.