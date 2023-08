CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA



> PRESENÇA ILUSTRE! O ex-atacante Ronaldo Fenômeno esteve no Mineirão e acompanhou a partida da Raposa, um dos clubes que ele administra. Ainda assim, enquanto atleta, o ídolo tem história com a camisa corintiana, onde jogou entre 2009 e 2011 e é um dos grandes nomes da história do clube alvinegro.



> CÁSSIO ATÉ TENTOU EVITAR... demorou 30 minutos para alguma das equipes chutarem em direção pela primeira vez. Mas quando isso aconteceu, o goleiro corintiano estava atento e espalmou o chute de Arthur Gomes. Minutos depois, Wesley avançou, invadiu a área, bateu e parou novamente no Gigante.



> ...MAS O CRUZEIRO SAIU NA FRENTE! Aos 44 minutos, o Wesley corintiano tentou cavar uma falta, mas o Cruzeiro aproveitou para puxar contra-ataque com o seu Wesley, que deixou Felipe Augusto e Moscardo para trás, serviu Bruno Rodrigues que deixou o centroavante Rafael Elias na cara do gol para marcar pela primeira vez com a camisa azul e sob olhares do chefe.



> INACREDITÁVEL, PAPAGAIO... No início do segundo tempo, Cássio fez um milagre após cabeceio do zagueiro Luciano Castán. No rebote, Rafael Elias se atirou na bola na pequena área e mandou para fora. Mas o que foi isso, Papagaio?! Mas o centroavante tem crédito. Essa, o chefe não curtiu.



> MOSQUITO VOLTOU, VOOU E MARCOU! Quando o jogo parecia perdido para o Corinthians, uma estocada final, já nos acréscimos definiu o resultado da partida. Moscardo tomou a bola no meio-campo e acionou Romero pela esquerda. O paraguaio cruzou, o atacante Gustavo Mosquito mergulhou e empatou o marcador. O camisa 19 entrou no decorrer do segundo tempo. Ele não era relacionado para uma partida há 10 meses, por conta de uma grave lesão sofrida no joelho direito.