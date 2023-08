O recado foi dado: ele está de volta! Apesar do empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, Gustavo Mosquito viveu uma noite memorável neste sábado (19), no Mineirão. O atacante marcou o gol salvador do Corinthians no último lance da partida, aos 52 minutos, após quase 300 dias longe dos gramados.