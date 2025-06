Joias da Lance!: Corinthians aposta em Gui Negão para manter tradição

O Corinthians tem a tradição de formar grandes centroavantes em suas categorias de base. Grandes goleadores do clube deram os seus primeiros passos no Terrão: como Casagrande e Jô, atletas que fizeram história e conquistaram títulos no Timão. A geração de 2007 também tem um jovem candidato para aumentar essa lista: Gui Negão.

O atacante chegou ao Corinthians com nove anos. Criado em Itaquera, bairro em que fica a Neo Química Arena. Conectado com o Timão desde o berço, o jogador veste a camisa 9 da equipe sub-20 e é um destaque da categoria.

Com 18 anos, Gui Negão tem contrato com o Corinthians até 2027. Neste ano, fez parte do elenco que foi vice-campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe comandada por Orlando Ribeiro perdeu a decisão para o São Paulo por 3 a 2. Mesmo assim, o atacante se destacou com dois gols e uma assistência na campanha.

O jogador cresceu ainda mais no Brasileirão da categoria. O Timão não faz uma boa campanha, e ocupa somente a 13ª colocação, apenas os oito primeiros avançam para a próxima fase, mas Gui Negão se destaca. Com seis gols, é o artilheiro da equipe na competição.

Ao todo, soma 24 gols com a camisa do Corinthians nas categorias sub-17 e sub-20. As boas atuações nas categorias de base renderam oportunidades entre os profissionais. Em 2024, ficou no banco de reservas em três jogos do Brasileirão. Na atual temporada, chegou a treinar com os profissionais quando Ramón Díaz era o técnico.

Assédio europeu

As boas atuações de Gui Negão despertaram o interesse de clubes europeus. Um deles é o Montpellier, da França. Segundo informações da 'Rádio Bandeirantes', a equipe fez uma proposta avaliada em 14 milhões de euros (cerca de R$ 89 milhões) pelo jogador, negada pela antiga gestão, encabeçada por Augusto Melo.

O Timão descarta negociar o atacante e espera que ele amadureça, para fazer sombra a Yuri Alberto e Héctor Hernández, centroavantes do elenco do Corinthians. Dorival Júnior chamou Gui Negão para participar dos últimos treinamentos e deu minutagem a jogador no empate por 0 a 0 com o Vitória, pelo Brasileirão deste ano.