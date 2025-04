Por que Dorival Júnior não comandou o Corinthians contra o Flamengo?

Com o acordo encaminhado com Dorival Júnior desde sexta-feira (25), a diretoria do Corinthians decidiu manter Orlando Ribeiro no comando da equipe no confronto contra o Flamengo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Entre os torcedores, um questionamento foi levantado: por que Dorival não esteve no banco contra os cariocas?

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O clube do Parque São Jorge intensificou as negociações com Dorival Júnior após a recusa de Tite, ocorrida no dia 22 de abril. Um novo encontro foi realizado com Dorival no dia seguinte, 23, para tratar de questões financeiras.

Paralelamente, Orlando Ribeiro prosseguia com a preparação da equipe para o confronto contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana. Após a vitória sobre os uruguaios, ficou definido que o atual treinador da equipe sub-20 seguiria à frente do time principal contra o Flamengo.

continua após a publicidade

A decisão foi tomada porque ainda existiam pendências no acordo entre Corinthians e Dorival Júnior, que seriam resolvidas apenas na sexta-feira (25). Assim, Orlando Ribeiro foi informado de que teria autonomia para concluir a preparação da equipe.

Cabe ressaltar que, até esta segunda-feira (28), a rescisão de contrato com o técnico Ramón Díaz ainda não havia sido publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que impede o registro oficial de um novo comandante.

continua após a publicidade

Dorival Júnior passou pela Seleção antes do Corinthians (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Dorival Júnior no Maracanã

Dorival Júnior desembarcou no Rio de Janeiro neste domingo (27), e, ao lado de Fabinho Soldado, dirigente do Timão, assistiu à derrota do Corinthians para o Flamengo por 4 a 0, no Maracanã.

Foi o primeiro contato do treinador com o Timão. Antes do confronto, esteve no vestiário da equipe comandada interinamente por Orlando Ribeiro.

O treinador não palpitou na montagem do time para o duelo contra o Flamengo, e por isso, teve que assistir uma má apresentação da equipe no Maracanã. O Corinthians não conseguiu agredir o adversário e foi goleado pelo adversário.

- Nos encontramos no vestiário, conversamos pouco sobre o jogo, porque tínhamos tudo elaborado. Tivemos uma conversa natural falando sobre o jogo, até coisas nossas - disse o Orlando Ribeiro após o confronto.

Estreia próxima

A tendência é que o treinador faça a sua estreia pelo Corinthians na quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra o Novorizontino, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior Paulista.

No próximo sábado (3), o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro diante do Internacional, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida é válida pela sétima rodada.