Após goleada, Dorival Júnior precisa lidar com desafio imediato no Corinthians

A derrota do Corinthians para o Flamengo por 4 a 0 mostrou que o maior desafio de Dorival Júnior no comando da equipe será arrumar a defesa. O Timão sofreu dez gols nas primeiras seis rodadas do Brasileirão, o segundo pior retrospecto do clube alvinegro nas últimas cinco edições da competição.

O treinador interino do Timão, Orlando Ribeiro, fez uma mudança na defesa para o confronto contra o Flamengo. André Ramalho entrou na vaga de Félix Torres, que perdeu a titularidade após ser expulso no primeiro tempo da vitória sobre o Racing pela Copa Sul-Americana.

Mesmo assim, a defesa segue como a maior fraqueza do Timão. Nesta edição do Brasileirão, o Corinthians só não sofreu gol na vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, na segunda rodada da competição nacional.

Gols sofridos pelo Corinthians até a sexta rodada dos últimos Brasileirões

Brasileirão 2025: 10 gols sofridos Brasileirão 2024: 5 gols sofridos Brasileirão 2023: 11 gols sofridos Brasileirão 2022: 6 gols sofridos Brasileirão 2021: 5 gols sofridos

Treinador deve comandar o Corinthians pela primeira vez contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Desafio para Dorival Júnior

O treinador se destacou pela qualidade defensiva em seus últimos trabalhos por clubes brasileiros. No São Paulo, em 2023, Dorival Júnior assumiu o time na metade da temporada e logo transformou a defesa em um dos pontos fortes da equipe. Nos primeiros 20 jogos do treinador no comando, o Tricolor não foi vazado em 12 deles.

A tendência é que o treinador faça a sua estreia pelo Corinthians na quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra o Novorizontino, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo será no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior Paulista.