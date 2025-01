Com atraso, Corinthians oficializa o empréstimo de Fagner ao Cruzeiro

Nesta quarta-feira (8), o Corinthians emitiu uma nota oficial anunciando o empréstimo de Fagner ao Cruzeiro. Aos 35 anos, o lateral-direito já foi apresentado com outros reforços do clube no último sábado (4), em um Mineirão lotado. O contrato do atleta com a Raposa terá duração de uma temporada.

continua após a publicidade

➡️Vaquinha do Corinthians quita 18ª parcela do estádio; veja quanto falta

No comunicado oficial, o Corinthians destacou a trajetória do jogador com a camisa alvinegra. Revelado pelo Timão em 2006, o atleta retornou em 2014 e passou 11 temporadas no clube do Parque São Jorge. Ao todo foram 578 jogos oficiais e cinco títulos conquistados: dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017), e três Campeonatos Paulistas (2017, 2018 e 2019).

Fagner defendeu o Timão por 11 temporadas (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Veja a nota oficial do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista acertou o empréstimo do lateral-direito Fagner ao Cruzeiro Esporte Clube até o término da temporada 2025.

Filho do Terrão, Fagner soma 578 jogos pelo Timão, sendo o sétimo com mais partidas disputadas com o manto alvinegro, e cinco conquistas: o tricampeonato do Paulistão (2017 a 2019); e dois títulos Brasileiros (2015 e 2017).

continua após a publicidade

O Corinthians deseja sucesso ao ídolo nesta temporada"

Anúncio atrasado

A negociação de Corinthians e Cruzeiro pelo Fagner foi concretizada na última semana do ano passado. Os mineiros anunciaram o lateral-direito de maneira oficial no dia 3 de janeiro. Detalhes sobre a negociação não foram revelados pela diretoria do Timão.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Segundo apuração do Lance!, o Cruzeiro ficará responsável pelo pagamento de 55% do salário do jogador, enquanto o Corinthians arcará com os 45% restantes. Fabinho Soldado, executivo de futebol do clube alvinegro, comentou sobre a saída do atleta e revelou que a motivação foi abrir espaço na folha salarial para a contratação de novos jogadores.

continua após a publicidade

— Existem movimentações no orçamento, abre espaço para uma nova oportunidade. Existe uma conversa com a comissão técnica para entender os jogadores que não serão bem utilizados. Baseado nessas conversas, no que entendemos, temos que tomar decisões. O Corinthians atravessa momento difícil financeiramente — disse o dirigente no sábado (4), antes da estreia do Timão na Copinha.