Piccinato afirma que final será bem disputada, mas que Corinthians aprendeu lição com susto sofrido na semifinal

Lucas Piccinato, Tamires, Duda Sampaio falaram com a imprensa nesta sexta-feira (Foto: Mariene Ribeiro/Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 20/09/2024 - 16:35 • São Paulo (SP)

Nesta sexta-feira (20), o técnico Lucas Piccinato falou sobre o desafio de manter a equipe focada e estimulada a dar o seu melhor no jogo de volta da final do Brasileirão Feminino, após abrir uma vantagem de 3 a 1 no primeiro jogo. O comandante das Brabas participou da entrevista coletiva de apresentação da final, realizada no Museu do Futebol, em São Paulo.

Piccinato explicou que está usando os jogos do confronto da semifinal do campeonato como exemplo do que não pode acontecer no domingo (22).

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

— Acho que a gente teve um saborzinho amargo na semifinal. Nós tínhamos a mesma vantagem no jogo de ida, um público espetacular no Canindé, estávamos com uma expectativa de fazer uma partida muito boa e acabamos perdendo o jogo, mas classificamos mesmo assim. Mas ficou um gosto amargo para todas as atletas e de todo mundo da comissão porque queríamos muito vencer o jogo, nosso torcedor estava ali apoiando, então é uma lição muito forte que ficou e que obviamente estamos trabalhando muito em cima disso. Sabemos que o São Paulo é um time espetacular que vai tentar fazer o jogo da vida para tentar tirar essa vantagem e a gente também tem que tentar fazer o nosso jogo da vida para merecer vencer o jogo e merecer ser campeão. Estamos bem preparados para o que pode acontecer no domingo e espero que a gente possa fazer um grande jogo — explicou o técnico.

O comandante corintiano também afirmou que reconhece a qualidade das adversárias e sabe que elas darão o seu melhor em busca da virada.

— Estamos muito felizes de estarmos nessa final, nos preparamos muito durante a temporada toda. Será um ótimo jogo. Sabemos que os dois times vão ter bons momentos, então temos que saber capitalizar no nosso bom momento e não deixar elas marcarem no delas — afirmou.

Lucas Piccinato também falou sobre a missão de substituir o multicampeão Arthur Elias e sobre a pressão de conquistar tantos títulos quanto o antecessor.

— É uma hegemonia que foi criada. Tem sido um grande desafio, um desafio que eu já imaginava que seria gigantesco desde o inicio, desde o momento em que aceitei, mas tem sido um desafio muito positivo na minha vida, aalgo que me faz repensar, algo que me faz trabalhar o tempo inteiro para ser melhor do que eu era, do que eu sou. Hoje eu sou muito feliz de trabalhar com um grupo extremamente competitivo e completo. Tudo isso engrandece muito a carreira de qualquer profissional e estou muito feliz de estar vivendo isso. Sei que independente de qualquer coisa sempre vai ter o modo comparativo, é natural do ser humano e por tudo que o Arthur conquistou aqui dentro, mas eu estou muito tranquilo de tudo que estou fazendo e por tudo que posso fazer. Vivo muito o hoje e não o ontem e nem o amanhã para que a gente possa obviamente traçar o nosso caminho — concluiu.

O Corinthians venceu o jogo de ida no Morumbis por 3 a 1 e leva boa vantagem para o jogo de volta na Neo Química Arena. Com o resultado, as Brabas podem até perder o segundo jogo por um gol de diferença que ainda conquistarão o quinto título brasileiro consecutivo e o sexto da história. Já o São Paulo precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar o duelo para os pênaltis.