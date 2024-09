José Martínez é o novo contratado do Corinthians (Foto: Divulgação Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 14:39 • São Paulo (SP)

O Corinthians apresentou oficialmente o volante José Martínez, na tarde desta quinta-feira (19), no CT Joaquim Grava. O venezuelano, que já fez sua estreia pelo Timão, chega com vínculo válido até 31 de dezembro de 2027. Martínez falou sobre o início de seu ciclo no time paulista e os objetivos que traçou.

– Philadelphia me recebeu da melhor maneira, pude fazer coisas boas. A decisão que tomei de vir ao Brasil e ao Corinthians foi motivação grande para mim, valor do presidente, de Fabinho. É uma honra, um sonho, uma grande equipe. Estou agradecido e contente de estar aqui – disse Martínez.

Martínez estreou contra o Juventude, pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Foi a primeira das quatro partidas que ele já fez com a camisa da Fiel.

– Nunca esperei estrear e visitante, sempre gostei de estrear de local. Não esperava perder. Quando jogamos de local, senti algo diferente, porque a torcida não para de cantar. Foi algo muito motivador, gostei muito jogar este jogo. Todas as pessoas, não só a torcida, os companheiros me deram essa confiança para jogar como mandante. Creio que foi meu melhor jogo aqui – analisou o volante.

(Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Martínez também comentou sobre dois pontos importantes: a relação com o novo reforço internacional, Memphis Depay, e a disputa por títulos pelo Corinthians.

– Sobre as Copas, estamos na Sul-Americana e do Brasil, estamos jogando para subir o time no Brasileirão. O professor disse que estamos jogando tudo, vamos jogar as copas, vamos lutar por tudo. Com Memphis aqui é outra coisa, motiva muito, foi uma das melhores contratações no ano. Ele vai nos ajudar muito dentro e fora de campo – apontou o jogador.

Carreira por clube e seleção

Desde 2020, Martínez defendeu o Philadelphia Union em 148 partidas, com três gols marcados. Antes, jogou no Zulia e no Deportivo JBL, da Venezuela.

Pela seleção venezuelana, Martínez recebeu sua primeira convocação oficial em outubro de 2020. A primeira atuação aconteceu no ano seguinte, nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O volante acumula 32 jogos pela Venezuela.