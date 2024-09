Foto: Arquivo pessoal







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 19/09/2024 - 15:01 • São Paulo (SP)

O atacante espanhol Héctor Hernández foi apresentado oficialmente pelo Corinthians na tarde desta quinta-feira (19), no CT Joaquim Grava. O jogador chega para disputar vaga com Yuri Alberto e Pedro Raul e diz que será uma "competição boa" no setor ofensivo do Timão.

– A competição é boa. Quanto mais competição, melhor o jogador vai jogar. Tomara que a gente possa ajudar, temos muitas partidas, sabemos a exigência que temos. Toda competição no dia a dia é muito melhor. Meu período de adaptação tem sido bom. O clube me dá condições incríveis. A verdade é que estou muito contente de estar no Brasil e me senti em casa desde o primeiro momento - disse o jogador corintiano.

Quando chegou ao Corinthians, O jogador estava no mercado após deixar o Chaves, de Portugal, e assinou contrato válido até dezembro de 2026. Ele comentou sobre sua parte física e posição que atua dentro de campo.

– Fisicamente estou bem. Quando chego ao Brasil, estava há tempo sem competir. Estive treinando individualmente na Europa, mas cheguei em boas condições. Tive essa pequena lesão, mas situações que sucedem como jogador, estou bem.

– Eu sou centroavante, sempre fui. Minha melhor posição é essa. Posso atuar como segundo atacante, pela ponta se precisar também. Dependerá de como o treinador quiser, estarei pronto para todas as situações. Pelas minhas características, na Europa, sempre fui muito vertical, atacar espaço e no jogo aéreo - completou o atacante.

A multa rescisória do jogador é de R$ 300 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (R$ 615 milhões na cotação atual) para o mercado internacional.