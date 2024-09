Carrillo fala sobre objetivos que tem no Corinthians e revela dicas de Guerrero e Ramírez

(Foto: Divulgação / Corinthians)







Copiar Link

Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 19/09/2024 - 14:04 • São Paulo (SP)

O Corinthians apresentou oficialmente o meia-atacante André Carrillo, na tarde desta quinta-feira (19), no CT Joaquim Grava. O peruano, que já fez sua estreia pelo Timão, chega com contrato até junho de 2025, com opção de extensão do vínculo a partir de metas definidas. Ele falou sobre o início de seu ciclo no time paulista e os objetivos que traçou.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

– Tenho um ano de contrato e estou tranquilo em relação a isso, o importante é que venho de uma liga diferente totalmente, aqui a competitividade é maior e a pressão também. Estou tranquilo. Venho somar para o clube conseguir os objetivos - disse o peruano.

Carrillo contou que pegou dicas com Paolo Guerrero e Cachito Ramírez, ambos fundamentais para ajudar na escolha pelo Timão.

– Ele (Guerrero) é um grande jogador não só nível de Corinthians, mas também na seleção, nosso goleador e capitão. Ele falou muito bem da torcida e da cidade, por isso tenho conhecimento antes de vir para cá, também falei com Cachito Ramírez. Somos jogadores diferentes, vou começar a conhecer o clube, os trabalhadores daqui para fazer história aqui - comentou o jogador do Timão.

Questionado sobre como prefere atuar dentro de campo, Carrillo não se escondeu: disse que vai trabalhar muito para ajudar a equipe e que pode fazer mais de uma função na equipe, de acordo com o que planejar o técnico Ramón Díaz.

– Fisicamente estou bem, cada dia melhor. Hoje me sinto bem quando jogo no meio-campo, com dois no meio ou três no meio. Mas se precisar de segundo atacante, ponta, estou pronto para ajudar.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Carreira

Livre no mercado desde que deixou o Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita, o atleta chega sem custos ao Parque São Jorge.

Formado nas categorias de base do Alianza Lima, do Peru, André Carrillo estreou como profissional em 2009. Na sequência, defendeu o Sporting e o Benfica, de Portugal, e o Watford, da Inglaterra, antes de desembarcar na Arábia Saudita.

Uma das principais referências da seleção peruana, Carrillo disputou a Copa do Mundo de 2018, na Rússia, e acumula mais de 100 partidas pela equipe comandada pelo técnico Jorge Fossati.