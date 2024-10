Pendurado recebe amarelo e vai desfalcar Corinthians contra o Palmeiras

Igor Coronado recebeu cartão amarelo e vai desfalcar o Timão no Dérbi







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 29/10/2024 - 08:00 • São Paulo (SP) • Atualizada em 29/10/2024 - 09:43

O Corinthians iniciou o jogo contra o Cuiabá com 13 pendurados entre os relacionados. O Timão venceu por 1 a 0, na Arena Pantanal, e saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a notícia ruim foi que um dos atletas recebeu cartão amarelo durante o jogo e vai desfalcar o time contra o Palmeiras: Igor Coronado.

O meia de 32 anos iniciou o jogo na equipe titular, no lugar de Rodrigo Garro, também pendurado pelo acúmulo de dois cartões amarelos. Além dos dois, na lista também estavam: o goleiro Hugo Souza; os laterais Matheus Bidu, Matheuzinho e Hugo; o zagueiro Cacá; os volantes Breno Bidon e Ryan; e os atacantes Talles Magno, Memphis Depay, Pedro Henrique e Pedro Raul.

O Timão encara o Palmeiras na próxima segunda-feira (4), na Neo Química Arena, às 20h (horário de Brasília). O Corinthians quer aumentar a vantagem de um ponto para o primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, o Red Bull Bragantino.

Mais do que isso, o clube alvinegro quer quebrar uma sequência sem vitórias contra o rival. A última vez em que o Corinthians venceu o Palmeiras foi em setembro de 2021. Na ocasião, Róger Guedes marcou os dois gols do Timão na vitória conquistada na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

Igor Coronado e Talles Magno durante vitória do Corinthians (Foto: Gil Gomes/AGIF)

O amarelo

O Corinthians já estava em vantagem quando Igor Coronado recebeu o cartão amarelo. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Marllon estava com a bola no campo de defesa do Cuiabá. O zagueiro tentou esticar a bola para iniciar o ataque do Dourado.

Na marcação, Igor Coronado viu uma oportunidade de cortar o lance e puxar um contra-ataque do Timão. O meia acabou chegando atrasado e atingiu o zagueiro com um carrinho. Bruno Arleu de Araújo assinalou falta e puniu o corinthiano, que reclamou da marcação.

Sul-Americana

Antes do clássico, o Corinthians tem uma parada dura pela competição internacional. O Timão enfrenta o Racing, na quinta-feira (31), às 21h30 (horário de Brasília). O duelo é válido pelo jogo de volta da semifinal do torneio. Na ida, as equipes empataram em 2 a 2 na Neo Química Arena. Igor Coronado é uma opção de Ramón Díaz para o duelo.