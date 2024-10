Corinthians volta a vencer fora de casa no Brasileirão após três meses

Corinthians voltou a vencer como visitante no Brasileirão após 99 dias







Copiar Link

Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 28/10/2024 - 22:38 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Cuiabá por 1 a 0, na Arena Pantanal, em duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. Memphis Depay foi o responsável pelo gol alvinegro. O Timão voltou a vencer como visitante na competição após 99 dias.

A última vitória como visitante do clube alvinegro havia sido no dia 21 de julho, quando bateu o Bahia por 1 a 0, jogando na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador. Na ocasião, Romero marcou o gol do Corinthians.

➡️Emiliano Díaz destaca vitória do Corinthians em jogo de ‘vida ou morte’

O resultado contra o Cuiabá traz alívio ao Corinthians no Campeonato Brasileiro. A vitória fez o Timão ultrapassar Juventude, Red Bull Bragantino e Athletico Paranaense. O clube alvinegro ocupa a 15ª posição na tabela após a finalização da 31ª rodada.

Antes do jogo começar, o Corinthians era o pior visitante do campeonato. Ao todo, foram 11 derrotas, três empates e duas vitórias atuando fora da Neo Química Arena. Com a vitória, o Timão passou a ser 0 17º melhor time neste quesito.

Corinthians voltou a vencer como visitante no Brasileirão (Foto: Gil Gomes/AGIF)

Confronto direto

A vitória magra contra o Cuiabá foi o primeiro de três duelos diretos na luta contra o rebaixamento que o Corinthians atuará como visitante até o fim do Campeonato Brasileiro. O Timão ainda encara o Vitória, no Barradão, em Salvador, e o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, na cidade catarinense. Os jogos são válidos pela 33ª e 35ª rodada da competição, respectivamente.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Próximo jogo

O próximo jogo do Timão na competição será contra um rival. O Corinthians recebe o Palmeiras, às 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto é válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes disso, o clube alvinegro entra em campo pela Copa Sul-Americana.

Na quinta-feira (31), o Corinthians enfrenta o Racing, às 21h30 (horário de Brasília), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires. O duelo é válido pela partida de volta da semifinal da competição continental. No jogo de ida, as equipes empataram por 2 a 2, na Neo Química Arena.