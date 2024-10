Raniele diz que calor atrapalhou o Corinthians em vitória sobre o Cuiabá

Raniele falou sobre atuação do Corinthians e vitória contra o Cuiabá







Escrito por Ulisses Lopresti • Publicada em 28/10/2024 - 23:25 • São Paulo (SP)

O Corinthians venceu o Cuiabá por 1 a 0, pelo Brasileirão. Com o resultado, o Timão deixou a zona de rebaixamento. Memphis fez o único gol na Arena Pantanal. A partida foi disputada, mas não teve grandes momentos. Após o confronto, Raniele relembrou seus tempos no adversário e disse que o calor dificultou a atuação das equipes.

-Eu já joguei aqui como mandante, hoje como visitante, é um calor surreal, a temperatura incomoda muito, é algo que eu tentei frisar bastante para os meus companheiros. Eu joguei aqui, eu sei que se o time coloca muita intensidade no primeiro tempo, no segundo tempo está morto. Nossa estratégia no ano passado era essa, se o jogo virasse para o intervalo em 1 a 0, ou empatado, o Cuiabá vencia em casa, não tinha jeito - disse o jogador na zona mista.

Durante a partida, por volta das 19h (horário de Brasília), os termômetros de Cuiabá marcavam 28ºC.

Raniele voltou a ser titular do Corinthians após quatro rodadas, a última vez havia sido na derrota do Timão contra o Botafogo, por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O volante minimizou a vitória magra e destacou a importância do resultado.

- Foi importante demais a gente conseguir essa vitória, independente da maneira que foi. Lógico, todo mundo quer ganhar jogando bem, impressionando a torcida, a gente sabia que precisava dos três pontos. É importante demais, o tanto de intensidade e vontade que colocamos no jogo foi o que nos trouxe o resultado positivo.

Fiel esteve em peso para acompanhar o Corinthians contra o Cuiabá Foto: Gil Gomes/AGIF

Elogios ao elenco

Ramón Díaz promoveu mudanças na equipe titular para o duelo contra o Cuiabá. Raniele, Alex Santana e Igor Coronado iniciaram o jogo. Charles, Carrillo e Rodrigo Garro ficaram no banco de reservas. O volante valorizou a qualidade do elenco

- Nós temos um elenco muito qualificado independente de quem joga, todo mundo tem capacidade de estar no Corinthians, então independente de quem jogar nós sabíamos que nosso trabalho era vir aqui e fazer os três pontos.

Alívio

Com o resultado, o clube alvinegro saiu da zona de rebaixamento. O Timão agora ocupa a 15ª colocação do Campeonato Brasileiro. Raniele ressaltou a importância do feito e revelou que a equipe secou os rivais no final de semana.

- A gente assistiu a rodada inteira e sabíamos que se vencer sairíamos da zona. Fico feliz por isso - finalizou o jogador.

Próximo jogo

O Corinthians volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira (4), contra o Palmeiras. O Derby será na Neo Química Arena, e está marcado para às 20h (horário de Brasília). Antes disso, o Timão enfrenta o Racing, na quinta-feira (31), pelo jogo de volta das semifinais da Copa Sul-Americana, em Buenos Aires.