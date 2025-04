Organizada do Corinthians protesta após derrota e pede saída de Ramón: ‘Insustentável’

O futuro de Ramón Díaz no comando técnico do Corinthians segue incerto após a derrota para o Fluminense, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O presidente da Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, agradeceu os serviços prestados pela comissão, mas pediu a demissão do treinador argentino.

Apesar de ter livrado o Corinthians do rebaixamento na última temporada e comandado a equipe na conquista do título estadual sobre o maior rival, Ramón Díaz tem enfrentado dificuldades para acertar o esquema tático do time, que sofre com a ausência de peças-chave, como Rodrigo Garro e Hugo Souza.

Ramón Díaz chegou ao Corinthians em junho do ano passado para substituir o português António Oliveira. Em 60 partidas no comando, somou 32 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. O contrato do treinador vai até dezembro de 2025.

Em entrevista após a derrota por 2 a 0, Memphis Depay criticou a desorganização tática da equipe. Para o holandês, o Timão atuou muito espaçado em campo, o que dificultou a conexão entre os setores — defesa, transição e ataque.

— Estudar o jogo faz parte do que faço em cada partida. Sou o primeiro a olhar para mim mesmo quando posso fazer melhor. Mas se olharmos como às vezes estamos posicionados, como o time é tão aberto, como as linhas entre nós, são como 50 metros, na minha opinião, isso não é futebol. E então você não pode continuar a alta intensidade de 90 minutos se você não estiver junto como um time — disse o camisa 10.

Veja o pronunciamento do presidente da Gaviões

Ramón Díaz, muito obrigado pelos serviços prestados, temos muita gratidão pela saída do rebaixamento (no Campeonato Brasileiro) e o memorável título paulista, mas infelizmente seu trabalho no Coringão já deu.

Já está chegando há um ano na liderança da equipe sem um esquema definido e planejamento assertivo. Hoje, sua permanência está insustentável.