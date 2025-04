Por onde anda Nilmar, o atacante ex-Inter e Corinthians?

Nilmar Honorato da Silva, ou simplesmente Nilmar, foi um dos atacantes brasileiros mais promissores dos anos 2000. Revelado pelo Internacional, o jogador se destacou pela velocidade, dribles curtos e faro de gol, características que o levaram à Seleção Brasileira e a uma carreira que incluiu passagens por clubes da Europa, do Oriente Médio e, claro, pelo futebol brasileiro. O Lance! te conta por onde anda Nilmar.

A ascensão no Internacional e a passagem frustrada pelo Lyon

Natural de Bandeirantes, no Paraná, Nilmar surgiu nas categorias de base do Internacional e estreou no time profissional em 2002. Em pouco tempo, se consolidou como uma das joias do futebol brasileiro, chamando a atenção do Lyon, da França, que o contratou em 2004. Apesar de ter estreado bem, com dois gols, sua passagem pelo clube francês foi marcada por poucas oportunidades, principalmente após a chegada do atacante Fred.

Com dificuldades para se firmar, Nilmar foi emprestado ao Corinthians, onde brilhou em 2005. Logo em sua estreia, marcou um gol contra o São Paulo e fez parte do elenco campeão do Brasileirão daquele ano, ao lado de Carlitos Tevez, Mascherano e Roger.

O retorno de Nilmar ao Brasil e o título inédito com o Internacional

Em 2007, após uma longa disputa judicial envolvendo o Corinthians e o Lyon, Nilmar conseguiu rescindir seu contrato e acertou seu retorno ao Internacional. Em sua segunda passagem pelo clube gaúcho, viveu um dos momentos mais marcantes da carreira: foi o grande nome da conquista da Copa Sul-Americana de 2008 — o primeiro título internacional do Colorado.

No mesmo ano, foi artilheiro do torneio continental e eleito para a seleção do campeonato. Nilmar também viveu grande fase no Campeonato Brasileiro, recebendo convocações para a Seleção e sendo considerado um dos atacantes mais completos do país naquele período.

Passagem pelo Villarreal e os anos no Oriente Médio

Após o sucesso no Brasil, Nilmar foi vendido ao Villarreal, da Espanha, em 2009. Na equipe espanhola, formou uma dupla afiada com o italiano Giuseppe Rossi, marcando 26 gols em 85 jogos por La Liga. Seu bom desempenho o manteve na mira da Seleção Brasileira, o que lhe garantiu presença na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Com o tempo, Nilmar começou a lidar com lesões e decidiu seguir sua carreira no Oriente Médio. Atuou por clubes como Al-Rayyan e El Jaish, no Catar, e pelo Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. Apesar do sucesso financeiro, sua sequência de jogos foi irregular, e o rendimento oscilou.

A luta contra a depressão e o fim precoce da carreira

Em 2017, Nilmar assinou com o Santos e tentava retomar sua carreira no futebol brasileiro. No entanto, disputou apenas duas partidas e teve seu contrato suspenso alegando "motivos pessoais". Meses depois, revelou-se que o atacante enfrentava um quadro de depressão, o que impediu sua continuidade nos gramados.

Em dezembro do mesmo ano, o Santos anunciou oficialmente a rescisão de contrato com o jogador, encerrando assim sua última tentativa de voltar ao futebol profissional. Nilmar, então com 33 anos, deixava os gramados com 104 gols em 307 jogos por clubes, além de 9 gols em 24 jogos pela Seleção Brasileira.

Por onde anda Nilmar?

Desde sua saída do futebol, Nilmar tem levado uma vida discreta, longe dos holofotes. Após o episódio delicado com a saúde mental, o ex-jogador optou por manter sua privacidade e não atua oficialmente como comentarista, dirigente ou treinador.

Seu caso se tornou símbolo da importância do cuidado com a saúde mental de atletas profissionais. Diversos colegas e clubes prestaram apoio ao ex-atacante, que, segundo amigos próximos, tem se dedicado à família e à vida pessoal.

Ainda hoje, Nilmar é lembrado com carinho pelos torcedores do Internacional e do Corinthians, clubes onde viveu seus momentos mais marcantes. Seu estilo de jogo leve e eficiente, aliado à velocidade e técnica, fez dele um dos atacantes mais habilidosos de sua geração.

Clubes por onde Nilmar passou: