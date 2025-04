Memphis foi sincero ao falar sobre a má fase do Corinthians. Campeã do Paulistão, a equipe iniciou mal o Brasileirão e soma duas derrotas seguidas na competição nacional. Nesta quarta-feira (17), o Timão foi derrotado pelo Fluminense por 2 a 0, na Neo Química Arena.

Na zona mista do estádio, após a partida, o astro holandês fez críticas às atuações do time. Memphis questionou o desempenho do time nos últimos jogos e pediu uma análise profunda, que vá além dos resultados.

— Cheguei aqui há seis meses. Você acha que o time está progredindo? Ou estamos apenas olhando para os resultados? Quero saber isso do Brasil. Estamos apenas olhando para o Corinthians se ganhamos o jogo, são três pontos e então passamos para o próximo jogo ou você vê progresso? Porque eu tenho minhas dúvidas — falou o jogador do Timão após o confronto.

Atacante falou sobre resultado negativo do Timão no Brasileirão

Cobrança

O holandês cobrou mais consistência do Corinthians. Memphis enfatizou que, apesar do título do Paulistão, a equipe ainda não está pronta, e cobrou, inclusive dos colegas, uma melhora para a retomada dos bons resultados.

— Não podemos achar que já somos esse time fantástico. Eu não concordo com isso. Precisamos continuar humildes, trabalhar duro, e os jogadores precisam aprender mais sobre si mesmos, entender o que é necessário para ser consistente. São muitos fatores, não só dentro de campo, é fora também, é estudar sua posição, saber o que fazer quando estamos com a bola, saber onde estar quando estamos sem a bola… é muita coisa. Mas estou parecendo um treinador, e eu não sou — disse o atacante.

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado (19), às 16h (de Brasília), contra o Sport, na Neo Química Arena. O Timão é o 12º colocado da competição e busca voltar a vencer no Brasileirão para voltar a parte de cima da tabela