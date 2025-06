O que mudou no Corinthians um mês após o impeachment de Augusto Melo

No dia 26 de maio, Augusto Melo viveu o último dia como presidente do Corinthians. Naquela segunda-feira, o Conselho Deliberativo aprovou o impeachment do dirigente, e Osmar Stábile assumiu o comando do Timão provisoriamente.

A posse do novo presidente foi no dia 27 de maio, no teatro do Parque São Jorge. Após um mês, a política do Corinthians segue quente. O próximo passo será no dia 9 de agosto, quando os associados do clube social vão votar para ratificar, ou não, o impeachment de Augusto Melo.

Desde que assumiu o comando do Timão, Osmar Stábile realizou 18 mudanças na diretoria e trouxe de volta antigos nomes da gestão de Augusto Melo, hoje desafetos do ex-presidente, como Vinicius Manfredi (superintendente de Marketing), Leonardo Pantaleão (superintendente jurídico) e Rozallah Santoro (ex-diretor financeiro).

O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou o impeachment de Augusto Melo no dia 26 de maio (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Corrida por apoio

Neste meio tempo, Augusto Melo foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por irregularidades no acordo de patrocínio entre o Corinthians e a Vai de Bet. Ele responde pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro. Outros integrantes de sua gestão, como Sérgio Moura e Marcelinho Mariano, também foram alvos de indiciamento.

O relatório final foi enviado pelo delegado Tiago Fernando Correia para o Ministério Público na segunda-feira (23). O indiciamento prejudicou a expectativa de Augusto Melo de recuperar prestígio no Parque São Jorge, e assim, evitar o impeachment na assembleia de sócios.

Derrota política no Corinthians

Para se defender da votação de impeachment no Conselho Deliberativo, Augusto Melo revelou negociações em andamento com a Adidas. Insatisfeito com a distribuição e os valores do contrato com a Nike, a troca de fornecedor era um dos objetivos do ex-dirigente.

Nesta terça-feira (24), a diretoria do Corinthians bateu o martelo e renovou o contrato com a Nike até 2036. Osmar Stábile, atual presidente do Timão, assinou o memorando de entendimento e o negócio deve ser concretizado nos próximos dias.

A mudança nos planos de Augusto Melo acabou sendo uma derrota política para o ex-presidente, que tem pouco menos de dois meses para conquistar os votos dos associados.